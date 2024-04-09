На Херсонщине БПЛА ВСУ атаковали здание оккупационной администрации: есть пострадавшие (фото)
Местные жители насчитали 4 взрыва. Оккупационные власти сообщили о пяти пострадавших и поврежденных авто.
На Херсонщине произошел прилет в оккупационную районную администрацию захваченного россиянами поселка Великая Лепетиха. В результате атаки пострадало "руководство" райцентра. Об этом сообщает издание ASTRA.
Здание администрации атаковали несколько БПЛА. Местные жители насчитали 4 взрыва. Повреждено админздание, уничтожено два гражданских автомобиля, еще один поврежден.
Так называемый "глава правительства Херсонской области" Андрей Алексеенко в своем телеграмм-канале сообщил, что в результате атаки беспилотников пострадали пятеро мирных жителей, двое из них в тяжелом состоянии. Он также обнародовал фотографии поврежденных авто.
Как выяснила ASTRA, в результате атаки ранения получила "глава" оккупационной администрации Великолепетихского района 49-летняя Ольга Барановская и еще пятеро сотрудников: главный бухгалтер О. Тищенко, сотрудница почты М. Купцова, уборщица и двое рабочих. Все они госпитализированы.
Напомним, что на Херсонщине Силы обороны нанесли удар по АЗС оккупантов в населенном пункте Большие Копани. Пострадала не только сама станция и техника ВС РФ, но и "кадыровцы", которые там находились.
Ранее сообщалось, что ВСУ стерли намерения оккупантов вернуться на правый берег Херсонщины. На правом берегу уже правильно обустроены оборонительные рубежи, из-за чего контрбатарейная борьба, даже по воде, на подходах, приводит к тому, что намерения оккупантов проваливаются.