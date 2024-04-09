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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

На Херсонщине БПЛА ВСУ атаковали здание оккупационной администрации: есть пострадавшие (фото)

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Большая Лепетиха. Фото из открытых источников

Местные жители насчитали 4 взрыва. Оккупационные власти сообщили о пяти пострадавших и поврежденных авто.

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На Херсонщине произошел прилет в оккупационную районную администрацию захваченного россиянами поселка Великая Лепетиха. В результате атаки пострадало "руководство" райцентра. Об этом сообщает издание ASTRA.

Здание администрации атаковали несколько БПЛА. Местные жители насчитали 4 взрыва. Повреждено админздание, уничтожено два гражданских автомобиля, еще один поврежден.

Так называемый "глава правительства Херсонской области" Андрей Алексеенко в своем телеграмм-канале сообщил, что в результате атаки беспилотников пострадали пятеро мирных жителей, двое из них в тяжелом состоянии. Он также обнародовал фотографии поврежденных авто.

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Как выяснила ASTRA, в результате атаки ранения получила "глава" оккупационной администрации Великолепетихского района 49-летняя Ольга Барановская и еще пятеро сотрудников: главный бухгалтер О. Тищенко, сотрудница почты М. Купцова, уборщица и двое рабочих. Все они госпитализированы.

"Глава" оккупационной администрации Великолепетихского района Ольга Барановская Fullscreen
"Глава" оккупационной администрации Великолепетихского района Ольга Барановская

Напомним, что на Херсонщине Силы обороны нанесли удар по АЗС оккупантов в населенном пункте Большие Копани. Пострадала не только сама станция и техника ВС РФ, но и "кадыровцы", которые там находились.

Ранее сообщалось, что ВСУ стерли намерения оккупантов вернуться на правый берег Херсонщины. На правом берегу уже правильно обустроены оборонительные рубежи, из-за чего контрбатарейная борьба, даже по воде, на подходах, приводит к тому, что намерения оккупантов проваливаются.