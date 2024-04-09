На Херсонщине БПЛА ВСУ атаковали здание оккупационной администрации: есть пострадавшие (фото)

Местные жители насчитали 4 взрыва. Оккупационные власти сообщили о пяти пострадавших и поврежденных авто.

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На Херсонщине произошел прилет в оккупационную районную администрацию захваченного россиянами поселка Великая Лепетиха. В результате атаки пострадало "руководство" райцентра. Об этом сообщает издание ASTRA.

Здание администрации атаковали несколько БПЛА. Местные жители насчитали 4 взрыва. Повреждено админздание, уничтожено два гражданских автомобиля, еще один поврежден.

Так называемый "глава правительства Херсонской области" Андрей Алексеенко в своем телеграмм-канале сообщил, что в результате атаки беспилотников пострадали пятеро мирных жителей, двое из них в тяжелом состоянии. Он также обнародовал фотографии поврежденных авто.

Как выяснила ASTRA, в результате атаки ранения получила "глава" оккупационной администрации Великолепетихского района 49-летняя Ольга Барановская и еще пятеро сотрудников: главный бухгалтер О. Тищенко, сотрудница почты М. Купцова, уборщица и двое рабочих. Все они госпитализированы.

"Глава" оккупационной администрации Великолепетихского района Ольга Барановская

Напомним, что на Херсонщине Силы обороны нанесли удар по АЗС оккупантов в населенном пункте Большие Копани. Пострадала не только сама станция и техника ВС РФ, но и "кадыровцы", которые там находились.

Ранее сообщалось, что ВСУ стерли намерения оккупантов вернуться на правый берег Херсонщины. На правом берегу уже правильно обустроены оборонительные рубежи, из-за чего контрбатарейная борьба, даже по воде, на подходах, приводит к тому, что намерения оккупантов проваливаются.