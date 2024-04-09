На Херсонщині БпЛА ЗСУ атакували будівлю окупаційної адміністрації: є постраждалі (фото)

Місцеві жителі нарахували 4 вибухи. Окупаційна влада повідомила про п'ятьох постраждалих та понівечені авто.

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На Херсонщині стався приліт в окупаційну районну адміністрацію захопленого росіянами селища Велика Лепетиха. Внаслідок атаки постраждало "керівництво" райцентра. Про це повідомляє видання ASTRA.

Будівлю адміністрації атакували кілька БПЛА. Місцеві жителі нарахували 4 вибухи. Пошкоджено адмінбудівлю, знищено два цивільні автомобілі, ще один пошкоджено.

Так званий "голова уряду Херсонської області" Андрій Алєксєєнко в своєму телеграм-каналі повідомив, що внаслідок атаки безпілотників постраждали п'ятеро мирних жителів, двоє з них у тяжкому стані. Він також оприлюднив світлини пошкоджених авто.

Як з'ясувала ASTRA, внаслідок атаки поранення отримала "голова" окупаційної адміністрації Великолепетиського району 49-річна Ольга Барановська та ще п'ятеро співробітників: головний бухгалтер О. Тищенко, співробітниця пошти М. Купцова, прибиральниця та двоє робітників. Всі вони госпіталізовані.

"Голова" окупаційної адміністрації Великолепетиського району Ольга Барановська

Нагадаємо, що на Херсонщині Сили оборони завдали удару по АЗС окупантів в населеному пункті Великі Копані. Постраждала не лише сама станція і техніка ЗС РФ, а й "кадирівці", які там перебували.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ стерли наміри окупантів повернутися на правий берег Херсонщини. На правому березі вже правильно облаштовані оборонні рубежі, через що контрбатарейна боротьба, навіть по воді, на підходах, призводить до того, що наміри окупантів провалюються.