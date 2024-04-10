"Что-то искал": в Крыму ликвидировали российский вертолет Ка-27, — спикер ВМС (фото)

Дмитрий Плетенчук заявил, что теперь Ка-27 сможет посоревноваться с другой пораженной авиацией РФ в "патрулировании побережья".

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Во временно оккупированном Крыму ликвидировали вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Об этом 10 апреля сообщил в Facebook спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", — написал он.

Деталями уничтожения вражеского вертолета спикер ВМС не поделился.

В комментариях Плетенчук ответил, что на Ми-8 ликвидированная на полуострове "птичка" совсем не похожа, но также имеет транспортное отделение.

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Представитель ВМСУ отметил, что Ка-27 может посоревноваться с конкурентами в "патрулировании побережья".

Комментарии под постом Дмитрия Плетенчука Фото: Скриншот

Напомним, ВС РФ уронили авиабомбу над оккупированной частью Херсонской области. Специалисты определили, что в воронке в поле лежит неразорвавшаяся бомба ФАБ-250.

9 апреля представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что российские оккупанты пытаются наступать на востоке и ближайшие месяцы будут непростыми. По его словам, особенно активно враг давит в Донецкой и Луганской областях.

В DeepState 9 апреля заявили, что ситуация на фронте сложная, а местами и близкая к критической. Аналитики сообщили, что оккупационные войска наступают на нескольких участках и имеют некоторые успехи. В частности, завершилась "тяжелая и длительная" оборона села Первомайское в Донецкой области — его захватили российские силы.