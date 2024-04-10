"Щось шукав": у Криму ліквідували російський вертоліт Ка-27, — речник ВМС (фото)

Дмитро Плетенчук заявив, що тепер Ка-27 зможе позмагатись з іншою ураженою авіацією РФ у "патрулюванні узбережжя".

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У тимчасово окупованому Криму ліквідували ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Про це 10 квітня повідомив в Facebook речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", — написав він.

Деталями знищення ворожого вертольоту речник ВМС не поділився.

У коментарях Плетенчук відповів, що на Мі-8 ліквідована на півострові "пташка" зовсім не схожа, але також має транспортне відділення.

Важливо

В РФ повідомили, що збили український гелікоптер поблизу Часового Яру, але є нюанс

Речник ВМСУ зазначив, що Ка-27 може позмагатись з конкурентами у "патрулюванні узбережжя".

Коментарі під постом Дмитра Плетенчука Фото: Скриншот

Нагадаємо, ЗС РФ впустили авіабомбу над окупованою частиною Херсонської області. Фахівці визначили, що у вирві в полі лежить нерозірвана бомба ФАБ-250.

9 квітня представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що російські окупанти намагаються наступати на сході й найближчі місяці будуть непростими. З його слів, особливо активно ворог тисне у Донецькій та Луганській областях.

У DeepState 9 квітня заявили, що ситуація на фронті складна, а місцями й близька до критичної. Аналітики повідомили, що окупаційні війська наступають на кількох ділянках та мають деякі успіхи. Зокрема, завершилась "важка і тривала" оборона села Первомайське на Донеччині — його захопили російські сили.