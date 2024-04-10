ЗС РФ впустили авіабомбу на окупованій частині Херсонської області, — ЗМІ (карта)

За словами журналістів, бомба ФАБ-250 впала за 5 км від села Новоукраїнка в Новотроїцькому районі.

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Російські військові впустили авіабомбу на окупованій території Херсонської області. Про це повідомило медіа ASTRA.

Повідомляється, що ще п'ятого квітня місцевий житель виявив у полі вирву, а в ній — бомбу, що не розірвалася. Це сталося приблизно за 5 кілометрів від села Новоукраїнка в Новотроїцькому районі.

Видання пише, що на місце прибули фахівці. Боєприпас було впізнано як російський ФАБ-250. Окупаційна влада попередила місцевих про небезпеку і взялася за утилізацію бомби.

Де впала бомба в Херсонській області Фото: Astra

Що таке ФАБ-250

ФАБ — це фугасна авіабомба, яка важить 250 кілограм. Основною вражаючою дією яких є дія фугасу. Вони володіють найбільш потужною та універсальною вражаючою дією серед авіабомб основного призначення. Бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або в перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд.

Нагадаємо, 9 квітня також повідомлялося, що ЗС РФ скинули авіабомбу ФАБ-1500 на магазин в окупованому місті на Донбасі. Російський боєприпас упав на продуктовий магазин в окупованому місті Єнакієве Донецької області, проте не здетонував.

Також 2 квітня повідомлялося, що ЗС РФ "впустили" авіабомбу біля вокзалу в захопленому Рубіжному. За даними влади Луганської області, ворожий винищувач "не втримав" снаряд у районі залізничного вокзалу, але про кількість жертв замовчують. Уцілілих евакуювали і тримають разом.