"Позаштатне сходження": ЗС РФ "впустили" авіабомбу біля вокзалу в захопленому Рубіжному, — ОДА

За даними влади Луганської області, ворожий винищувач "не втримав" снаряд у районі залізничного вокзалу, але кількість жертв замовчується. Уцілілих евакуювали і тримають разом.

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Російський терор триває навіть щодо тих територій, які окупантам тимчасово вдалося взяти під свій контроль. Подібний інцидент стався в захопленому Рубіжному. Про це йдеться в публікації Луганської обласної державної адміністрації в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що в окупованому українському місті на сході сталося "позаштатне сходження авіаційної бомби", як це називає противник. Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу.

"Про кількість жертв не повідомляють, уцілілих евакуювали і тримають разом. Нагадаємо, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей — спеціалістів, які працювали на місці, цікавив не лише боєприпас", — ідеться в повідомленні.

Також у Луганській адміністрації розповіли про ситуацію з призовом на захопленій частині регіону. "Співробітники військкоматів" почали шукати чоловіків адресно. Чоловікам пропонують з'явитися особисто для того, щоб уточнити персональні дані.

Для прихованої мобілізації використовуються різні заходи, зокрема "вибори" президента, які відбулися кілька тижнів тому.

"Осіб чоловічої статі перераховували щонайменше двічі — під час побудинкових обходів і безпосередньо в дні голосування... Значна частина мобілізації відбудеться в тиші, бо заберуть із дому. А якщо не знайдуть — підключать силовиків", — підсумували в Луганській обласній державній адміністрації.

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що Росія вимагає повної паспортизації населення на окупованих територіях до 2026 року. За інформацією підпілля, це відбувається, тому що жителі тимчасово захоплених регіонів продовжують саботувати видачу російських документів.