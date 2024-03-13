Загарбники збирають дітей з окупованих територій України для навчання на дронах, — ЦНС

На 9 травня на тимчасово окупованій території України заплановано проведення посвяти дітей, які стали членами російської "Юнармії".

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Російські загарбники звозять підлітків з тимчасово захопленої території на "Юнтех". Мета цього заходу – навчити їх керувати дронами. Про це йде мова у повідомленні Центру національного спротиву.

Відомо, що до участі у зборах планується залучити близько сотні дітей віком від 14 до 17 років, яких було залучено до лав "Юнармії". Також зазначається, що саму зміну проведуть у квітні в одному з таборів, розташованих у Краснодарському краю.

Також у ЦНС повідомили, що на 9 травня на нині захопленій території України заплановано провести посвяту дітей, які стали членами російської "Юнармії". За даними відомства, процедура вступу туди відбувається на добровільно-примусовій основі, оскільки дітей змушують писати заяви, щоб "не мати проблем". Також до 9 травня осередки "Юнармії" повинні бути створені в усіх школах на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Життя українських дітей в окупації.

Не секрет, що росіяни на тимчасово захоплених українських територіях всіляко намагаються знищити серед українських дітей шкільного віку українську культуру. Крім того, окупанти ввели заборону на вивчення української мови, а школярів змушують прославляти армію РФ. До того ж у випадку чіткої незгоди їм та членам їхніх сімей починають погрожувати розправою.

Зокрема на тимчасово захоплених територіях Донецької області загарбники проводять шкільні облави та рейди. При цьому підставою для таких дій росіяни називають "екстремізм".

У перших числах листопада з'явилася інформація, що росіяни змушують дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, плести маскувальні сітки. Водночас загарбники змушують українських школярів писати так звані "листи солдату".

Нагадаємо, що вчора, 12 березня, стало відомо, що в Росії розробили методичну основу, спрямовану на "перевиховання" насильно вивезених до РФ українських дітей, а також принцип цифрового стеження за ними.