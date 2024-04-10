"Ворог не припиняє терор": РФ вдарила ракетами по Одеській області

Сили оборони півдня заявили, що було знищено дві ворожі ракети над Чорним морем, проте внаслідок атаки було пошкоджено адміністративні та технічні приміщення інфраструктурного об'єкта.

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Увечері 9 квітня російські війська атакували Одеську область ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

"Ворог не припиняє терор. Увечері російські окупаційні війська знову здійснили ракетну атаку по Одещині", — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що ракети, ймовірно, Х-59 були випущені з літака тактичної авіації ВКС Росії. Також у Силах оборони зазначили, що було знищено 2 ракети над морем.

"На жаль, є влучання по відкритій території інфраструктурного об'єкта. Пошкоджено адміністративні та технічні приміщення. Люди не постраждали", — зазначили у пресслужбі.

ЗС РФ вдарили по Одеській області Фото: Скриншот

Раніше повідомлялося, що авіація РФ наближається до лінії фронту через затримку допомоги Україні. Так, гостра нестача боєприпасів у ЗСУ — це велика проблема, вирішенням якої вже займаються європейські союзники.

Також ЗМІ писали, що ЗС РФ модифікували ракети і БПЛА для атак по Україні. За словами глави Міненерго Германа Галущенка, окупанти атакували 80% теплової генерації, а також ГЕС і підстанції. Тому ситуація в енергосистемі гірша за ту, що була взимку 2022-го.