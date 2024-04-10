"Враг не прекращает террор": РФ ударила ракетами по Одесской области

Силы обороны юга заявили, что были уничтожены две вражеские ракеты над Черным морем, однако в результате атаки были повреждены административные и технические помещения инфраструктурного объекта.

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Вечером 9 апреля российские войска атаковали Одесскую область ракетами. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга.

"Враг не прекращает террор. Вечером российские оккупационные войска снова совершили ракетную атаку по Одесской области", — сказано в сообщении.

Сообщается, что ракеты, вероятно, Х-59 были выпущены с самолета тактической авиации ВКС России. Также в Силах обороны отметили, что были уничтожены 2 ракеты над морем.

"К сожалению, есть попадания по открытой территории инфраструктурного объекта. Повреждены административные и технические помещения. Люди не пострадали", — отметили в пресс-службе.

ВС РФ ударили по Одесской области Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что авиация РФ приближается к линии фронта из-за задержки помощи Украине. Так, острая нехватка боеприпасов в ВСУ — это большая проблема, решением которой уже занимаются европейские союзники.

Также СМИ писали, что ВС РФ модифицировали ракеты и БПЛА для атак по Украине. По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, оккупанты атаковали 80% тепловой генерации, а также ГЭС и подстанции. Поэтому ситуация в энергосистеме хуже той, что была зимой 2022-го.