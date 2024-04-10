От производства ракет до технологических блоков: как Южная Корея передает технологии Польше

Польская оборонная промышленность получит право производить высокоточные боеприпасы к Homar-K, а также значительно локализует артустановку K9A1.

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Европейский филиал Hanwha Aerospace открыл штаб-квартиру в Варшаве. По этому случаю журналистам рассказали, как производитель удовлетворяет польские потребности. Об этом сообщает портал Defence 24.

Открытие офиса в Варшаве называют стратегическим шагом, который подчеркивает приверженность сотрудничеству с польской оборонной промышленностью и Войском Польским. Один из ключевых приоритетов офиса является дальнейшая поставка оружия полякам, в частности РСЗО Homar-K и САУ K9A1. Офис также будет координировать развитие проектов, связанных с энергетикой, беспилотными системами, подводными лодками и другими инновационными технологиями.

Локализация K9PL в польских компаниях

Польская оборонная промышленность получит доступ к технологиям при реализации K9PL. Соглашение было подписано еще в 2022-2023 годах. Кроме самих артустановок Польше будут поставлять боеприпасы и пороховые заряды.

Контрактом с Польшей предусматривается передача технологий

Так же Польша локализует технологии для производства реактивных установок Homar-K: локализация производства боеприпасов калибра 122-мм и транспортно-пусковых контейнеров. Отдельно обсуждается вопрос передачи технологий для 239-мм снарядов. Переговоры ведутся с PGZ и WB Group. Первый контракт на 218 единиц РСЗО предусматривал поставку нескольких тысяч единиц боеприпасов из Республики Корея.

Напомним, 29 января Польша показала РСЗО Homar-K на вооружении.

Ранее СМИ писали, что Австралия завершает испытания локализованных САУ K9. Артустановка будет иметь дальность до 60 км.