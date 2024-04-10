Від виробництва ракет до технологічних блоків: як Південна Корея передає технології Польщі

Польська оборонна промисловість отримає право виробляти високоточні боєприпаси до Homar-K, а також значно локалізує артустановку K9A1.

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Європейська філія Hanwha Aerospace відкрила штаб-квартиру у Варшаві. З цієї нагоди журналістам розказали, як виробник задовільняє польські потреби. Про це повідомляє портал Defence 24.

Відкриття офісу у Варшаві називають стратегічним кроком, який підкреслює відданість співпраці з польською оборонною промисловістю та Військом Польським. Один з ключових пріоритетів офісу є подальше постачання зброї полякам, зокрема РСЗВ Homar-K і САУ K9A1. Офіс також координуватиме розвиток проєктів, пов’язаних з енергетикою, безпілотними системами, підводними човнами та іншими інноваційними технологіями.

Локалізація K9PL у польських компаніях

Польська оборонна промисловість отримає доступ до технологій під час реалізації K9PL. Угода була підписана ще у 2022-2023 роках. Окрім самих артустановок Польщі постачатимуть боєприпаси і порохові заряди.

Контрактом з Польщею передбачається передавання технологій

Так само Польща локалізує технології для виробництва реактивних установок Homar-K%: локалізація виробництва боєприпасів калібру 122-мм і транспортно-пускових контейнерів. Окремо обговорюється питання передавання технологій для 239-мм снарядів. Переговори відбуваються з PGZ та WB Group. Перший контракт на 218 одиниць РСЗВ передбачав постачання кількох тисяч одиниць боєприпасів з Республіки Корея.

Нагадаємо, 29 січня Польща показала РСЗВ Homar-K на озброєнні.

Раніше ЗМІ писали, що Австралія завершує випробування локалізованих САУ K9. Артустановка матиме дальність до 60 км.