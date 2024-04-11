РФ КАБами атаковала крупную ТЭЦ в Сумах, последствия выясняют, — ОВА

В Сумской ОГА отметили, что в результате атаки предварительно, пострадавших нет. Также оккупанты из артиллерии ударили по Эсманской общине Шосткинского района.

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Российские оккупанты атаковали КАБами город Сумы. Удар пришелся по местной ТЭЦ. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Сегодня, 11 апреля после 16 часов, враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы — местной ТЭЦ. На месте работают все необходимые службы", — говорится в сообщении.

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В Сумской ОГА отметили, что в результате атаки предварительно, пострадавших нет. Последствия удара уточняются.

Также, предварительно из артиллерии, был осуществлен обстрел Эсманской общины Шосткинского района. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.

Напомним, что 11 апреля во время массированной воздушной атаки РФ по Украине оккупанты обстреляли Трипольскую ТЭС на Киевщине. Она полностью разрушена.

Также 11 апреля председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что ВС РФ нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области. Он также предупредил о перебоях с электроснабжением.