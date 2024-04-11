"У нас война": Зеленский отреагировал на принятие закона о мобилизации (видео)

По словам президента, мобилизационный законопроект имеет ряд важных норм для улучшения условий военной службы. В частности речь идет о вопросах отпусков и ротации.

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В Украине постоянно продолжается мобилизация, а принятый Верховной Радой закон усилит контроль за уклонистами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 апреля, на брифинге в Вильнюсе на саммите Триморья.

По словам главы государства, поддержанные депутатами изменения "помогут военному руководству".

"На запрос наших войск и военного руководства есть некоторые изменения в мобилизации. Согласно этой мобилизации есть усиление контроля в отношении уклонистов. Любой человек даже без этого закона, который нарушал закон мобилизации, и был в мобилизационном возрасте, и он был уклонистом или еще что-то делал вне закона, он и так нарушал то или иное законодательство", — сказал президент.

Кроме того, закон содержит ряд важных норм для улучшения условий военной службы.

"Там важные вопросы по поддержке войск, которое постоянно на фронте, отпуска, улучшение ротации и т.д.", — добавил Зеленский.

Президент отметил, что существуют манипуляции и российский нарратив о срыве мобилизации в Украине. Он напомнил, что процесс мобилизации длится не один месяц в соответствии с действующим законодательством

"У нас война, соответственно идет мобилизация. Она продолжалась каждые три месяца парламентом в соответствии с законодательством. Ничего нового нет. Мобилизация постоянно идет, как это и должно быть", — сказал он.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении мобилизации. Народные избранники отклонили все более 4 тысяч правок к документу, учли лишь 31.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил что, закон может вступить в силу в конце мая.

Юристы рассказали Фокусу, что ряд положений принятого документа требует доработки механизмов его реализации. Для этого правительство должно принять ряд нормативно-правовых актов и процесс может затянуться на полгода.

Фокус разбирался, какие нововведения предусматривает принятый законопроект о мобилизации.