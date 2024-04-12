Командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук уходит с должности: будет обучать молодое поколение

Генерал-майор поблагодарил военных за два с половиной года службы. Также он добавил, что гордится тем, что был "командующим славного и своенравного юга".

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Командующий оперативного командования Юг Андрей Ковальчук сообщил, что уходит с должности. Он проинформировал, что продолжит работу в армии и будет обучать молодых военнослужащих. Об этом сообщили на странице ОК "Юг" в фейсбук.

Генерал-майор поблагодарил всех, кто освобождает и помогал освобождать юг Украины.

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"Мы вместе освободили от оккупанта часть Одесской области — остров Змеиный — и львиную долю территориального моря Украины, Николаевщину и Херсонщину на правом берегу Днепра. Я горжусь тем, что имел честь и доверие быть вашим командиром, быть командующим славного и своенравного Юга, которой умеет быть ласково-теплым и гостеприимно-приветливым для своих и бурно-адовым, яростно-штормовым для врагов", — сказал он.

Командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук

Он поблагодарил украинских защитников за смелость, добросовестность, ответственное отношение к делу, выдержку и вспомнил тех, чьи жизни унесла война.

"Остаюсь в единой армейской семье, и в воспитании молодых офицеров буду внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел и имею к себе и тем, кого веду за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и благоразумие", — отметил генерал-майор.

Напомним, что 9 апреля нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Силах обороны Украины уволили командующего оперативного командования "Юг" Андрея Ковальчука и командующего оперативного командования "Запад" Сергея Литвинова.