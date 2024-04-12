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Командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук йде з посади: навчатиме молоде покоління

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Андрій Ковальчук після звільнення Херсона

Генерал-майор подякував військовим за два з половиною роки служби. Також він додав, що пишається тим, що був "командувачем славетного й норовливого півдня".

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Командувач оперативного командування Південь Андрій Ковальчук повідомив, що йде з посади. Він проінформував, що продовжить роботу в армії і навчатиме молодих військовослужбовців. Про це повідомили на сторінці ОК "Південь" в фейсбук.

Генерал-майор подякував усім, хто звільняє і допомагав звільняти південь України.

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"Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини – острів Зміїний – і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Я пишаюся тим, що мав честь і довіру бути вашим командиром, бути командувачем славетного й норовливого Півдня, який вміє бути лагідно-теплим і гостинно-привітним для своїх та бурхливо-пекельним, люто-штормовим для ворогів", — сказав він.

Командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук Fullscreen
Командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук

Він подякував українським захисникам за сміливість, сумлінність, відповідальне ставлення до справи, витримку та згадав тих, чиї життя забрала війна.

"Залишаюсь в єдиній армійській родині, і в вихованні молодих офіцерів впроваджуватиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість", — зазначив генерал-майор.

Нагадаємо, що 9 квітня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Силах оборони України звільнили командувача оперативного командування "Південь" Андрія Ковальчука та командувача оперативного командування "Захід" Сергія Літвінова.