Командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук йде з посади: навчатиме молоде покоління

Генерал-майор подякував військовим за два з половиною роки служби. Також він додав, що пишається тим, що був "командувачем славетного й норовливого півдня".

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Командувач оперативного командування Південь Андрій Ковальчук повідомив, що йде з посади. Він проінформував, що продовжить роботу в армії і навчатиме молодих військовослужбовців. Про це повідомили на сторінці ОК "Південь" в фейсбук.

Генерал-майор подякував усім, хто звільняє і допомагав звільняти південь України.

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"Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини – острів Зміїний – і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Я пишаюся тим, що мав честь і довіру бути вашим командиром, бути командувачем славетного й норовливого Півдня, який вміє бути лагідно-теплим і гостинно-привітним для своїх та бурхливо-пекельним, люто-штормовим для ворогів", — сказав він.

Командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук

Він подякував українським захисникам за сміливість, сумлінність, відповідальне ставлення до справи, витримку та згадав тих, чиї життя забрала війна.

"Залишаюсь в єдиній армійській родині, і в вихованні молодих офіцерів впроваджуватиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість", — зазначив генерал-майор.

Нагадаємо, що 9 квітня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Силах оборони України звільнили командувача оперативного командування "Південь" Андрія Ковальчука та командувача оперативного командування "Захід" Сергія Літвінова.