ВС РФ атаковали Днепр ракетой: обломки повредили жилые дома, есть жертвы (фото)

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ранения получили 12 человек, среди них 15–летний подросток, он получил осколочные ранения и контузию.

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В воскресенье, 14 апреля, Днепр подвергся очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Воздушные силы ВС Украины перехватили крылатую ракету, однако падение ее обломков привело к разрушениям и пострадавшим среди гражданского населения. Об этом сообщает глава Днепропетровской военной областной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

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Если сначала сообщалось о двух пострадавших, то позже их количество увеличилось до пяти.

О первых взрывах стало известно около 18 часов вечера, а уже спустя час глава областной военной администрации написал, что среди потерпевших – трое мужчин, женщина и 15-летний подросток, который получил контузию и осколочные ранения.

По его словам, известно о повреждении девяти частных домов.

Он также добавил, что в Любимовской общине обломки ракеты побили автомобиль.

"С ранениями три человека. Впрочем, от госпитализации отказались", – отметил чиновник.

Силы ПВО сбили крылатую ракету в Днепровском районе Днепропетровской области Фото: Южное командование "Восток"/Facеbook

Не менее неспокойным был день и в области. Так, Никопольский район пережил 11 атак российских оккупантов. Мирные населенные пункты враг накрывал тяжелой артиллерией и дронами. Досталось Покровской сельской и Мировской общинам

В Никополе известно о четырех раненых, сообщает "Суспільне. Дніпро". Это мужчины 47, 55, 57 и 64 лет. Из-за обстрелов горел частный дом, два гаража и два автомобиля.

Спустя еще час Лысак сообщил о том, что количество постралавших продолжает расти, и уже известно о 12 пострадавших. Двое мужчин 62 и 39 лет и 35-летняя женщина остаются в медучреждении, остальные будут лечиться амбулаторно. В областном центре повреждены 33 частных дома, разбиты 10 авто и погрузчик.

Ранее Фокус писал, что в Воздушных силах раскрыли стратегию нанесения ударов войсками РФ.