ЗС РФ атакували Дніпро ракетою: уламки пошкодили житлові будинки, є жертви (фото)

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, поранення дістали 12 осіб, серед них 15-річний підліток, він дістав осколкові поранення і контузію.

Related video

У неділю, 14 квітня, Дніпро зазнав чергового обстрілу з боку Збройних сил Російської Федерації. Повітряні сили ЗС України перехопили крилату ракету, однак падіння її уламків призвело до руйнувань і постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Важливо

ППО для українських міст: скільки потрібно батарей Patriot для захисту Харкова, Дніпра, Одеси, Запоріжжя

Якщо спочатку повідомлялося про двох постраждалих, то пізніше їхня кількість збільшилася до п'яти.

Про перші вибухи стало відомо близько 18-ї години вечора, а вже за годину голова обласної військової адміністрації написав, що серед потерпілих — троє чоловіків, жінка і 15-річний підліток, який отримав контузію та осколкові поранення.

За його словами, відомо про пошкодження дев'яти приватних будинків.

Він також додав, що в Любимівській громаді уламки ракети побили автомобіль.

"З пораненнями три людини. Утім, від госпіталізації відмовилися", — зазначив чиновник.

Сили ППО збили крилату ракету в Дніпровському районі Дніпропетровської області Фото: Південне командування "Схід"

Не менш неспокійним був день і в області. Так, Нікопольський район пережив 11 атак російських окупантів. Мирні населені пункти ворог накривав важкою артилерією та дронами. Дісталося Покровській сільській та Мирівській громадам.

У Нікополі відомо про чотирьох поранених, повідомляє "Суспільне. Дніпро". Це чоловіки 47, 55, 57 і 64 років. Через обстріли горів приватний будинок, два гаражі та два автомобілі.

Ще через годину Лисак повідомив про те, що кількість постраждалих продовжує зростати, і вже відомо про 12 постраждалих. Двоє чоловіків 62 і 39 років та 35-річна жінка залишаються в медзакладі, решта лікуватимуться амбулаторно. В обласному центрі пошкоджено 33 приватні будинки, розбито 10 авто та навантажувач.

Раніше Фокус писав, що в Повітряних силах розкрили стратегію завдавання ударів військами РФ.