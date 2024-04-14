ЗС РФ атакували Дніпро ракетою: уламки пошкодили житлові будинки, є жертви (фото)
За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, поранення дістали 12 осіб, серед них 15-річний підліток, він дістав осколкові поранення і контузію.
У неділю, 14 квітня, Дніпро зазнав чергового обстрілу з боку Збройних сил Російської Федерації. Повітряні сили ЗС України перехопили крилату ракету, однак падіння її уламків призвело до руйнувань і постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської військової обласної адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.Важливо
Якщо спочатку повідомлялося про двох постраждалих, то пізніше їхня кількість збільшилася до п'яти.
Про перші вибухи стало відомо близько 18-ї години вечора, а вже за годину голова обласної військової адміністрації написав, що серед потерпілих — троє чоловіків, жінка і 15-річний підліток, який отримав контузію та осколкові поранення.
За його словами, відомо про пошкодження дев'яти приватних будинків.
Він також додав, що в Любимівській громаді уламки ракети побили автомобіль.
"З пораненнями три людини. Утім, від госпіталізації відмовилися", — зазначив чиновник.
Не менш неспокійним був день і в області. Так, Нікопольський район пережив 11 атак російських окупантів. Мирні населені пункти ворог накривав важкою артилерією та дронами. Дісталося Покровській сільській та Мирівській громадам.
У Нікополі відомо про чотирьох поранених, повідомляє "Суспільне. Дніпро". Це чоловіки 47, 55, 57 і 64 років. Через обстріли горів приватний будинок, два гаражі та два автомобілі.
Ще через годину Лисак повідомив про те, що кількість постраждалих продовжує зростати, і вже відомо про 12 постраждалих. Двоє чоловіків 62 і 39 років та 35-річна жінка залишаються в медзакладі, решта лікуватимуться амбулаторно. В обласному центрі пошкоджено 33 приватні будинки, розбито 10 авто та навантажувач.
Раніше Фокус писав, що в Повітряних силах розкрили стратегію завдавання ударів військами РФ.