Украинец в Аргентине подал иск на российских оккупантов из-за пыток

Если аргентинские прокуроры примут жалобу, это будет первое дело о вероятных военных преступлениях России в Украине, возбужденное за пределами Европы и Соединенных Штатов.

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В Аргентине гражданин Украины, имя которого не разглашается, впервые подал уголовный иск в Федеральный Суд Аргентины в отношении пыток российских оккупантов, через которые он прошел на оккупированной территории Украины. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 15 апреля инициатива украинских и международных журналистов и юристов по документированию военных преступлений The Reckoning Project вместе с украинцем, который находится в Буэнос Айресе подали уголовный иск в Федеральный суд Аргентины.

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"Этим иском потерпевший господин М (имя не разглашается из соображений безопасности, поскольку члены его семьи находятся на оккупированной территории) обращается в Федеральный суд с запросом расследовать пытки, которые к нему применили идентифицированные и неидентифицированные российские чиновники и связанные с ними лица, которые сами его пытали, а также помогали применять пытки", — говорится в сообщении.

В иске украинец отметил, что к нему применялись пытки электротоком в одном из оккупированных ВС РФ украинском городе. Мужчина рассказал, что ему к уху и пальцам оккупанты прикрепляли электрические кабели, которые пропускали электрический ток через его тело. Также он рассказал, что в камере в 10 квадратных метров содержались по 10-20 задержанных.

По данным Reuters, в иске украинец обвиняет конкретное лицо по имени и двух человек, идентифицированных по их позывным. Также упоминаются несколько неназванных лиц, участвовавших в его задержании и пытках в середине и в конце 2022 года. По его словам, пытали его оккупанты, которые руководили центром заключения на юге Украины. Истец отметил, что его удерживали на работе, и обвиняет своего начальника в содействии жестокому обращению.

"Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Использовали электрический ток. Это было невероятно больно, и я потерял сознание. Мне повезло выжить. Многие люди все еще там", — рассказал он Reuters в интервью в квартире в Буэнос-Айресе накануне подачи иска.

Министерство обороны России отказалось от комментариев изданию.

"Москва отрицает совершение военных преступлений в Украине и отклонила предварительные ордера на арест Международного уголовного суда за военные преступления в рамках предвзятой кампании Запада по дискредитации России", — пишет Reuters.

Отмечается, что Конституция Аргентины позволяет судам рассматривать международные преступления, в частности, преступления против человечности и военные преступления, независимо от того, где именно они были совершены. Судебная система Аргентины принимала знаковые решения по делам, касающимся преступления применения пыток. Ранее Аргентина брала на себя случаи из Испании, Йемена и Мьянмы.

Если аргентинские прокуроры примут жалобу, это будет первое дело о вероятных военных преступлениях России в Украине, возбужденное за пределами Европы и Соединенных Штатов.

"Сегодняшнее представление — важный исторический шаг. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь аргентинскому правосудию в его стремлении к правде и справедливости", — сказал Юрий Белоусов, руководитель отдела военных преступлений Генпрокуратуры Украины.

Напомним, что в российском плену оккупанты до смерти замучили 31-летнего морпеха из Бердянска Павла Божко. Он попал в исправительную колонию в Тульской области после обороны Мариуполя.