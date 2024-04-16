Українець в Аргентині подав позов на російських окупантів через катування

Якщо аргентинські прокурори приймуть скаргу, це буде перша справа про ймовірні воєнні злочини Росії в Україні, порушена за межами Європи та Сполучених Штатів.

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В Аргентині громадянин України, ім’я якого не розголошується, уперше подав кримінальний позов до Федерального Суду Аргентини стосовно катувань російських окупантів, через які він пройшов на окупованій території України. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 15 квітня ініціатива українських та міжнародних журналістів та юристів з документування воєнних злочинів The Reckoning Project разом із українцем, який перебуває у Буенос-Айресі подали кримінальний позов до Федерального суду Аргентини.

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"Цим позовом потерпілий пан М (ім'я не розголошується з міркувань безпеки, оскільки члени його родини перебувають на окупованій території) звертається до Федерального суду із запитом розслідувати тортури, які до нього застосували ідентифіковані та неідентифіковані російській посадовці та пов'язані з ними особи, котрі самі його катували, а також допомагали застосовувати тортури", — йдеться в повідомленні.

У позові українець зазначив, що до нього застосовувалося катування електрострумом в одному з окупованих ЗС РФ українському місті. Чоловік розповів, що йому до вуха та пальців окупанти прикріплювали електричні кабелі, які пропускали електричний струм через його тіло. Також він розповів, що у камері у 10 метрів квадратних утримувалися по 10-20 затриманих.

За даними Reuters, у позові українець звинувачує конкретну особу на ім'я і двох осіб, ідентифікованих за їхніми позивними. Також згадуються кілька неназваних осіб, які брали участь у його затриманні та катуванні у середині та наприкінці 2022 року. За його словами, катували його, окупанти, які керували центром ув'язнення на півдні України. Позивач зазначив, що його утримували на роботі, і звинувачує свого начальника у сприянні жорстокому поводженню.

"Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Використовували електричний струм. Це було неймовірно боляче, і я втратив свідомість. Мені пощастило вижити. Багато людей все ще там", — розповів він Reuters в інтерв'ю в квартирі в Буенос-Айресі напередодні подачі позову.

Міністерство оборони Росії відмовилося від коментарів виданню.

"Москва заперечує вчинення воєнних злочинів в Україні та відхилила попередні ордери на арешт Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини в межах упередженої кампанії Заходу з дискредитації Росії", — пише Reuters.

Зазначається, що Конституція Аргентини дозволяє судам розглядати міжнародні злочини, зокрема, злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від того, де саме їх було скоєно. Судова система Аргентини ухвалювала знакові рішення у справах, що стосуються злочину застосування тортур. Раніше Аргентина брала на себе випадки з Іспанії, Ємену та М’янми.

Якщо аргентинські прокурори приймуть скаргу, це буде перша справа про ймовірні воєнні злочини Росії в Україні, порушена за межами Європи та Сполучених Штатів.

"Сьогоднішнє подання — важливий історичний крок. Ми зробимо все від нас залежне, щоб допомогти аргентинському правосуддю в його прагненні до правди та справедливості", — сказав Юрій Бєлоусов, керівник відділу воєнних злочинів Генпрокуратури України.

Нагадаємо, що у російському полоні окупанти до смерті закатували 31-річного морпіха з Бердянська Павла Божка. Він потрапив до виправної колонії у Тульській області після оборони Маріуполя.