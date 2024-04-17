Украинцы меньше всего среди жителей всех стран мира боятся ядерного удара, — опрос

Больше всего боятся ядерной угрозы в европейских Италии, Португалии и Румынии, выявил международный опрос населения в 41 стране мира.

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Украина входит в число стран, у которых самый низкий уровень страха населения относительно ядерной угрозы. Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг", которая провела опрос общественного мнения на территории нашей страны по заказу института исследований Gallup International.

Как отмечается после подведения итогов, две пятых из всех опрошенных видят высокий риск использования ядерного оружия. Почти такая же доля оценок умеренного риска, и только 14% не видят риска.

В европейских странах, как оказалось, меньше респондентов оценивают угрозу применения ядерного оружия как высокую, чем в странах Азии, Африки и Южной Америки. Там оценки относительно возможного использования ядерной угрозы более пессимистичны.

Среди европейских стран больше всего опасаются ядерной угрозы в Италии, Португалии и Румынии, где более половины респондентов оценила эту угрозу как высокую. Также имеют самый высокий показатель оценки ядерной угрозы в Индонезии, Нигерии, Эквадоре, Сирии и Аргентине.

В то же время жители Украины, Ирана, Пакистана и Армении наиболее уверены, что такого риска не существует.

Стоит отметить, что чем моложе респондент, тем у него более пессимистические оценки относительно ядерной угрозы.

Международный опрос проводился в течение октября-декабря 2023 года в 41 стране мира, во время которого было опрошено 40 428 человек. В каждой стране опросили около тысячи граждан.

Напомним, военные эксперты считают, что у 50% ядерных российских ракет уже истек срок годности.

Также Фокус писал, что Россия имеет 74 шахтных ядерных установок. И все они нацелены на Соединенные Штаты.