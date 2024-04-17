ВСУ получат две тысячи РЭБ ближнего действия от украинских разработчиков, — Федоров

Средства РЭБ ближнего действия, в частности "окопные", точечно защищают украинских военных и их позиции, бронетехнику, а также автомобили для эвакуации.

Related video

На фронт отправляют две тысячи единиц РЭБ ближнего действия, созданной украинскими разработчиками. Об этом 17 апреля в Telegram сообщил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

Он отметил, что РЭБ ближнего действия, в частности "окопный", точечно защищает украинских военных и их позиции, бронетехнику, а также автомобили для эвакуации. Технология глушит российские FPV-дроны, беспилотники для сбросов и дроны-разведчики. Это десятки тысяч сохраненных жизней и единиц техники.

Важно

Танки-черепахи ВС РФ эволюционируют: вначале металлический панцирь, теперь — РЭБ, — Forbes (видео)

Чиновник отметил, что в Украине не было ни одной разработки РЭБа ближнего действия до полномасштабной войны. Благодаря системной работе Brave1 эта отрасль начала развиваться, и уже сегодня есть десятки технологических решений, которые государство может приобрести для фронта.

Генштаб уже распределил и передал защитникам на самые горячие участки фронта большую часть закупленного РЭБа. По его словам, парламентарии сэкономили 180 миллионов гривен из ежегодного государственного финансирования и направили их через UNITED24 на закупку РЭБ.

Далее правительство планирует контрактовать новые партии. Стратегическая задача — чтобы каждое подразделение и каждая единица техники, которая нуждается в защите РЭБ, его получила. Целью Brave1, как пояснил Федоров, остается поиск и поддержка разработчиков, чтобы технологически усилить военных.

Напомним, 16 апреля аналитики рассказали, какие запасы военной техники в РФ находятся на базах. По мнению экспертов Defense Express, российская армия сейчас имеет значительный запас вооружения и военной техники, поэтому пока способна еще длительное время вести масштабные боевые действия против Украины и представлять угрозу для всего Запада.