Есть задолженность по алиментам — нет отсрочки: как будет работать новое правило мобилизации

По оценке заместителя министра юстиции Андрея Гайченко, отсрочку рискуют потерять не менее 20 тысяч граждан. Он объяснил, что призыв не должен быть наказанием, но зарплаты в ВСУ позволят мужчинам быстро погасить долги.

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18 мая вступит в силу закон об усилении мобилизации, который предусматривает новые санкции для военнообязанных родителей. Украинцы, которые имеют трех и более детей, потеряют право на отсрочку, если более трех месяцев не платили алименты даже за одного ребенка. Детали 18 апреля опубликовали в LB.ua.

По данным Министерства юстиции, по состоянию на 1 марта на исполнении в органах Государственной исполнительной службы находилось 520,2 тысячи документов о взыскании алиментов. Заместитель министра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко объяснил, что это количество может меняться ежемесячно, но не принципиально. В среднем в Украине фиксируют более 500 тысяч должников, и это "очень высокий показатель".

"В бухгалтериях предприятий, учреждениях, организациях с целью отчисления алиментов из заработной платы (доходов), пенсий должника находится 261,5 тысячи постановлений об обращении взыскания на доходы должника. Количество документов, по которым сумма задолженности совокупно превышает сумму платежей за три месяца, составляет 183 тысячи", — сообщили в Минюсте.

Заместитель министра пояснил, что точной статистики многодетных родителей-должников за более чем три месяца нет. Однако, по его оценке, речь идет о по меньшей мере 20 тысячах человек.

"Надо подчеркнуть, что мобилизация для такой категории ни в коем случае не должна быть наказанием. Потому что военная служба — это обязанность, как и родительская ответственность. Плюс действительно есть категория таких родителей, которые хотели бы платить алименты, но не имеют работы. Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм достаточно быстро погасить долги", — отметил Гайченко.

В Минюсте проинформировали, что уже с 18 мая военнообязанные родители трех или более детей будут иметь 60 дней на то, чтобы обновить данные в ТЦК. Граждане должны доказать право на отсрочку, и должники его потеряют.

ТЦК будут подавать запросы в Государственный реестр должников и исполнительных производств и получать в ответ справки по образцу справки о несудимости.

"Родители снова получат ее (отсрочку — ред.), если погасят задолженность. В противном случае могут быть мобилизованы", — добавил Гайченко.

Напомним, в СМИ опубликовали полный перечень категорий граждан, которые в соответствии с новым мобилизационным законом будут иметь право на отсрочку.

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