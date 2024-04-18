Є заборгованість за аліментами — немає відстрочки: як працюватиме нове правило мобілізації

За оцінкою заступника міністра юстиції Андрія Гайченка, відстрочку ризикують втратити щонайменше 20 тисяч громадян. Він пояснив, що призов не має бути покаранням, але зарплата в ЗСУ дозволить чоловікам швидко погасити борги.

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18 травня набуде чинності закон про посилення мобілізації, який передбачає нові санкції для військовозобов’язаних батьків. Українці, які мають трьох і більше дітей, втратять право на відстрочку, якщо понад три місяці не сплачували аліменти навіть за одну дитину. Деталі 18 квітня опублікували в LB.ua.

За даними Міністерства юстиції, станом на 1 березня на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебувало 520,2 тисячі документів про стягнення аліментів. Заступник міністра з питань виконавчої служби Андрій Гайченко пояснив, що ця кількість може змінюватися щомісяця, але не принципово. У середньому в Україні фіксують понад 500 тисяч боржників, і це "дуже високий показник".

"У бухгалтеріях підприємств, установах, організаціях із метою відрахування аліментів із заробітної плати (доходів), пенсій боржника перебуває 261,5 тисячі постанов про звернення стягнення на доходи боржника. Кількість документів, за якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці, складає 183 тисячі", — повідомили в Мін’юсті.

Заступник міністра пояснив, що точної статистики багатодітних батьків-боржників за понад три місяці немає. Однак, за його оцінкою, ідеться про щонайменше 20 тисяч осіб.

"Треба наголосити, що мобілізація для такої категорії ні в якому разі не має бути покаранням. Бо військова служба — це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм достатньо швидко погасити борги", — зазначив Гайченко.

У Мін’юсті проінформували, що вже з 18 травня військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей матимуть 60 днів на те, щоб оновити дані в ТЦК. Громадяни мають довести право на відстрочку, і боржники його втратять.

ТЦК подаватимуть запити в Державний реєстр боржників і виконавчих проваджень та отримуватимуть у відповідь довідки за зразком довідки про несудимість.

"Батьки знову отримають її (відстрочку. — Ред.), якщо погасять заборгованість. В іншому разі можуть бути мобілізовані", — додав Гайченко.

Нагадаємо, у ЗМІ опублікували повний перелік категорій громадян, які відповідно до нового мобілізаційного закону матимуть право на відстрочку.

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