Багатодітні батьки можуть оформити відстрочку, не виходячи з дому: що для цього потрібно
Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі. Система автоматично перевірить статус військовозобов'язаного і автоматично надасть відстрочку, якщо особа відповідає вимогам.
У "Резерві+" запрацювала функція оформлення відстрочки для ще однієї категорії українців. Відтепер у застосунку з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.
"Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери", — повідомив міністр.
За його словами, оформити відстрочку від мобілізації багатодітним батькам зараз дуже просто.
Для цього потрібно:
1.Авторизуватися у Резерв+.
2.Надіслати запит на оформлення відстрочки.
3.Система автоматично перевірить статус військовозобов'язаного і автоматично надасть відстрочку, якщо особа відповідає вимогам.
Інформація про відстрочку автоматично з’явиться у електронному військовому документі військовозобов'язаного.
"Ми працюємо над тим, щоб незабаром у Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян. Диджиталізація — це зручність і прозорість, які наближають нас до більш сучасної та ефективної системи", — резюмував Рустем Умєров.
Нагадаємо, що термін дії відстрочки від мобілізації залежить від категорії сфери зайнятості працівника. За своєчасне подання списків військовозобов’язаних до профільних міністерств відповідають керівники підприємств та установ.