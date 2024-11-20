Багатодітні батьки можуть оформити відстрочку, не виходячи з дому: що для цього потрібно

Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі. Система автоматично перевірить статус військовозобов'язаного і автоматично надасть відстрочку, якщо особа відповідає вимогам.

У "Резерві+" запрацювала функція оформлення відстрочки для ще однієї категорії українців. Відтепер у застосунку з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

"Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери", — повідомив міністр.

За його словами, оформити відстрочку від мобілізації багатодітним батькам зараз дуже просто.

Для цього потрібно:

​1.​Авторизуватися у Резерв+.

​2.​Надіслати запит на оформлення відстрочки.

​3.​Система автоматично перевірить статус військовозобов'язаного і автоматично надасть відстрочку, якщо особа відповідає вимогам.

Інформація про відстрочку автоматично з’явиться у електронному військовому документі військовозобов'язаного.

"Ми працюємо над тим, щоб незабаром у Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян. Диджиталізація — це зручність і прозорість, які наближають нас до більш сучасної та ефективної системи", — резюмував Рустем Умєров.

Нагадаємо, що термін дії відстрочки від мобілізації залежить від категорії сфери зайнятості працівника. За своєчасне подання списків військовозобов’язаних до профільних міністерств відповідають керівники підприємств та установ.