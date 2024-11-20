Многодетные родители могут оформить отсрочку, не выходя из дома: что для этого нужно
Сейчас это касается семей, воспитывающих трех несовершеннолетних детей в совместном браке. Система автоматически проверит статус военнообязанного и автоматически предоставит отсрочку, если лицо соответствует требованиям.
В "Резерве+" заработала функция оформления отсрочки для еще одной категории украинцев. Отныне в приложении появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Сейчас это касается семей, воспитывающих трех несовершеннолетних детей в совместном браке.
"Сделали еще один важный шаг в направлении цифровизации военной сферы", — сообщил министр.
По его словам, оформить отсрочку от мобилизации многодетным родителям сейчас очень просто.
Для этого нужно:
1.Авторизоваться в Резерв+.
2. отправить запрос на оформление отсрочки.
3 Система автоматически проверит статус военнообязанного и автоматически предоставит отсрочку, если лицо соответствует требованиям.
Информация об отсрочке автоматически появится в электронном военном документе военнообязанного.
"Мы работаем над тем, чтобы вскоре в Резерв+ стали доступны все типы отсрочек для многодетных родителей. Также стремимся, чтобы онлайн-оформление отсрочек стало возможным для других категорий граждан. Диджитализация — это удобство и прозрачность, которые приближают нас к более современной и эффективной системе", — резюмировал Рустем Умеров.
Напомним, что срок действия отсрочки от мобилизации зависит от категории сферы занятости работника. За своевременное представление списков военнообязанных в профильные министерства отвечают руководители предприятий и учреждений.