Многодетные родители могут оформить отсрочку, не выходя из дома: что для этого нужно

Сейчас это касается семей, воспитывающих трех несовершеннолетних детей в совместном браке. Система автоматически проверит статус военнообязанного и автоматически предоставит отсрочку, если лицо соответствует требованиям.

В "Резерве+" заработала функция оформления отсрочки для еще одной категории украинцев. Отныне в приложении появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для многодетных родителей. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Сейчас это касается семей, воспитывающих трех несовершеннолетних детей в совместном браке.

"Сделали еще один важный шаг в направлении цифровизации военной сферы", — сообщил министр.

По его словам, оформить отсрочку от мобилизации многодетным родителям сейчас очень просто.

Для этого нужно:

1.Авторизоваться в Резерв+.

2. отправить запрос на оформление отсрочки.

3 Система автоматически проверит статус военнообязанного и автоматически предоставит отсрочку, если лицо соответствует требованиям.

Информация об отсрочке автоматически появится в электронном военном документе военнообязанного.

"Мы работаем над тем, чтобы вскоре в Резерв+ стали доступны все типы отсрочек для многодетных родителей. Также стремимся, чтобы онлайн-оформление отсрочек стало возможным для других категорий граждан. Диджитализация — это удобство и прозрачность, которые приближают нас к более современной и эффективной системе", — резюмировал Рустем Умеров.

Напомним, что срок действия отсрочки от мобилизации зависит от категории сферы занятости работника. За своевременное представление списков военнообязанных в профильные министерства отвечают руководители предприятий и учреждений.