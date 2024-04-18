Треть разыскали: в полиции Киева назвали количество мужчин, скрывающихся от ТЦК

В столичной полиции сообщили, что уже установили местонахождение и доставили в ТЦК для составления админматериалов 1416 человек.

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Полиция Киева получила более 5 тыс. обращений от территориальных центров комплектования и социальной поддержки по розыску военнообязанных украинцев. Об этом говорится в ответе Управления превентивной деятельности ГУНП в г. Киеве на запрос NV.

Правоохранители по обращению военкоматов и органов СБУ должны задерживать и доставлять в ТЦК призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения — не явились по повестке в терцентр комплектования кадров, или нарушили другие правила воинского учета.

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В полиции Киева сообщили, что по состоянию на 1 апреля к ним поступило 5387 обращений от Терцентров комплектования кадров по установлению места пребывания разыскиваемых лиц и составления в отношении них админпротоколов. За уклонение от прохождения военной службы необходимо установить место нахождения и доставить в ТЦК 4955 человек.

Также в полиции Киева сообщили, что установили местонахождение и доставили в ТЦК для составления админматериалов почти треть указанных лиц, а именно — 1416.

Напомним, что на Львовщине судили военкома, который мобилизовал забронированного работника . Мужчина самостоятельно прибыл в ТЦК и предоставил справку об отсрочке от мобилизации, несмотря на это его призвали в ряды Сил обороны.

Ранее сообщалось, что в Одесской области работники ТЦК схватили на улице села Приозерное подростка, посадили в бус и повезли в сторону села Красный Яр. В авто они узнали возраст парня, поэтому высадили его на трассе.