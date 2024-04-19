В Киеве прощаются с погибшим на Донбассе аэроразведчиком Павлом Петриченко (видео)

Прощание с украинским Героем происходит в Михайловском соборе ПЦУ на улице Трехсвятительской. Побратимы и неравнодушные граждане встречали гроб стоя на коленях.

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Сегодня, 19 апреля, в Михайловском соборе в Киеве проходит прощание с активистом, сержантом 59-й бригады Павлом Петриченко. Об этом сообщает "Эспрессо".

Командир отделения БПЛА 59 ОМПБр младший сержант Павел Петриченко погиб 15 апреля во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

До полномасштабного вторжения России Павел Петриченко работал проектным менеджером и был участником общественных инициатив. Незадолго до 24 февраля 2022 года он возглавил штаб новой партии Сергея Притулы.

Сначала Петриченко волонтерил, но в апреле вступил в ряды ВСУ. Он признавался, что хотел мобилизоваться еще в начале февраля, хотя не имел опыта. Украинец даже начал готовиться к будущей службе и купил базовый набор вещей, но задержался в Киеве.

Павел проходил службу аэроразведчиком в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. С помощью дрона он разведывал вражеские позиции и корректировал огонь по оккупационным войскам.

"Если бы не война, я бы ни за что не стал военным. Мне 30 лет, у меня высшее образование — не военное, и начинать сейчас в армии простым солдатом, выполнять приказы, даже правильные, — меня бы это не удовлетворило", — признавался боец летом 2022 года.

За несколько дней до гибели он отмечал, что в условиях войны в Украине для демобилизации необходим резерв. По его словам, разговоры о демобилизации после 36 месяцев службы были популизмом.

"Но людей надо вытаскивать из окопов и переводить на более спокойные должности. А также снизить верхнюю планку призывного возраста — отпустить из армии мужчин старше 55 лет", — отмечал он.

По мнению Петриченко, это позволило бы уменьшить напряжение в обществе.

29 марта Петриченко публично заговорил об опасности, связанной с игорным бизнесом в Украине. Он является автором петиции на сайте Офиса президента об ограничении работы онлайн-казино. Всего за несколько часов петиция набрала необходимые голоса.

"Лично в моем подразделении этого нет, меня беспокоит этот вопрос на национальном уровне. Мы за этим следим, работаем с людьми, понимаем, что у них на уме, какое психологическое состояние", — отмечал военнослужащий.