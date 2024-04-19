"Это не впервые": в ГУР отреагировали на подготовку поляком покушения на Зеленского

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, действия россиян говорят о том, что Киев продолжает сопротивляться, а для Кремля это серьезная угроза. При этом подобную спецоперацию враг планировал уже не первый раз.

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Российский агент в Польше мог готовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского, однако благодаря действия спецслужб его удалось разоблачить. Подробностями в эфире телемарафона поделился представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов.

По его словам, очередное свидетельство о подготовке покушения на Владимира Зеленского говорит о том, что противник использует методы, которые находятся за рамками ведения войны в традиционном понимании.

"Это не впервые происходит. То, что враг пытался и на этот раз совершить покушение на Верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского, продолжает попытки организации покушений на военно-политическое руководство нашего государства, в частности, генерала Буданова, означает, что Украина сопротивляется. И в том числе лидеры страны и Владимир Зеленский — это серьезная угроза для врага", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель украинской разведки добавил, что коллегам успещно удалось задержать преступника, с чем он их и поздравил. Весь мир должен теперь понять, с чем Киеву приходится иметь дело.

"Это не цивилизованный противник, это не цивилизованное государство. Это коварные террористы, которые могут использовать различные самые отвратительные низменные методы, которые находятся за рамками ведения в традиционном понимании войны", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 18 апреля сообщалось, что РФ завербовала поляка для покушения на Владимира Зеленского. По данным следствия, гражданин Польши получил от российских спецслужб задание по сбору информации про аэропорт Жешув-Ясенка. Это должно было помочь противнику в организации спецоперации.