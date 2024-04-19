Российские Т-80БВМ на заводе оснащаются модулем "ZИП" для защиты от БПЛА

Система предназначена для размещения на бронетехнике. Как утверждают разработчики, она способна блокировать две частоты в диапазоне от 600 до 6200 МГц.

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Новая партия танков Т-80БВМ образца 2023 года, которая поступает на вооружение российской армии с завода штатно оснащена комплексами постановки помех БПЛА "ZИП". Согласно спецификации, устройство якобы способно одновременно блокировать две частоты в диапазоне от 600 до 6200 МГц. Об этом 19 августа сообщил Telegram-канал "Военный Осведомитель".

Ведущие канала увеличили скриншот из видеорепортажа с предприятия "Омсктрансмаш", где производят модернизированные танки Т-80БВМ. На кадре можно заметить некое устройство, расположенное на самом верху защитной конструкции от беспилотников, так называемого "мангала".

В посте сказано, что это устройство "ZИП", разработчиками которого являются научно-производственный центр "РКИС" из Санкт-Петербурга.

Что известно о системе

На сайте разработчика сказано, что "ZИП" — это мобильный двухканальный универсальный модуль, который предназначен для постановки помех беспилотным аппаратам. В его основе лежит антенная система разработки "РКИС" с широким диапазоном частот, перекрывающим весь спектр актуальных каналов управления и сброса телеметрии, используемый в БПЛА.

Комплекс может эксплуатироваться в различных погодных условиях и предназначен для установки на различную технику. Для этого устройство имеет магнитные крепежи и виброопоры, призванные гасить вибрацию от кузова на корпус.

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Отметим, что данный комплекс засветился в российских источниках недавно. Так агентство ТАСС 4 апреля сообщило, что "ZИП" был представлен на выставке "Экспотехностраж" в Петербурге, где разработкой заинтересовались представители Росгвардии.

Примечательно, что генеральный директор компании-разработчика Вероника Бай журналистам сообщила, что армейцы предложили "провести официальную апробацию" системы, что может свидетельствовать об отсутствии ее всесторонних и тщательных испытаний.

Напомним, начальник Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Иван Павленко в интервью изданию Deutsche Welle рассказал, что россияне выпускают на поле монструозные танки, увешанные средствами радиоэлектронной борьбы, из-за большого страха перед атаками украинских БПЛА. Такая ситуация сложилась потому, что ударные дроны ВСУ со временем значительно улучшились, поэтому российские средства защиты оказались неэффективными.