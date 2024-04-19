Украинская ПВО сбила ракету Х-32, которую Россия произвела в 2023 году (фото)

По словам журналистов, Х-32 поразила зенитная ракета. На опубликованных снимках — обломки ракеты с отверстиями от поражающих элементов в правой консоли крыла.

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Украинская ПВО сбила сверхзвуковую крылатую ракету Х-32, которую российская военная промышленность произвела в 2023 году. Об этом пишет портал "Мілітарний".

Сообщается, что Х-32 поразила зенитная ракета. На опубликованных снимках — обломки ракеты, на которых видны отверстия от поражающих элементов в правой консоли крыла.

Обломки ракеты X-32

Ракета Х-32

Х-32 – это глубокая модернизация ракеты Х-22 класса "воздух-земля", разработка которой велась с конца 80-х годов конструкторским бюро "Радуга".

После развала СССР работы несколько раз приостанавливались. Разработку возобновили в середине 90-х и испытали в 1998 году.

Бомбардировщик РФ с новой ракетой

В дальнейшем не было средств на модернизацию запланированного самолета-носителя Ту-22М3. Продолжили испытание только в 2008 году, когда переоборудовали Ту-22М3.

Испытания самолета с ракетами проходили в конце июля 2013 года. За время полета были и пуски ракет.

В конце 2016-го ракету X-32 официально поставили на вооружение и запланировали модернизацию 30 самолетов Ту-22М3 в Ту-22М3М.

У новой ракеты такой же корпус, как у Х-22, но появился более мощный двигатель. За счет уменьшения боевой части увеличили топливные баки.

Ко всему прочему, глубокая модернизация ракеты получила новую защиту от помех. Речь о помехозащищенной радиолокационно-инерционной системе наведения с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности.

Скорость полета X-32 составляет 3,5–4,6 маха, дальность — за счет увеличенных баков 600-1000 км.

Напомним, что удар по Джанкою нанесли ракетами ATACMS с 8 тысячами небольших гранах.

Также сообщалось, что ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, HARM и С-200 для удара по военной базе в Джанкое.