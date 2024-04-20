Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино: что известно

Согласно документу, в Украине закроют доступ к игорным заведениям и онлайн-казино военнослужащим на период действия военного положения. Кроме того, будут заблокированы нелегальные игорные платформы в Интернете.

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В субботу, 20 апреля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел ограничения в отношении азартных игр в сети Интернет. Соответствующее решение ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский. Указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно решению СНБО, документ предусматривает:

ограничение всех форм рекламы азартных игр, в частности с использованием символики ВСУ;

запрет регистрации нескольких аккаунтов одного лица и определение максимального времени игры в сутки и в неделю;

определение лимитов игры в неделю и лимиты расходов;

внедрение Государственной системы онлайн-мониторинга;

блокировка нелегальных веб-сайтов азартных игр;

введение ограничения для военных.

Активное распространение азартных игр в Интернете вредит интересам общества

В частности, Главнокомандующий ВСУ и руководство других военных формирований должно безотлагательно запретить военнослужащим доступ к игорным заведениям и/или участия в онлайн-казино на период действия военного положения.

Министерство здравоохранения Украины в трехмесячный срок должно принять клинический протокол (стандарт) лечения выраженной игровой зависимости. А также провести соответствующее обучение медицинских работников, чтобы те своевременно выявляли у пациентов признаки выраженной игровой зависимости и оказывали необходимую помощь для профилактики и лечения этой болезни.

Служба безопасности Украины в двухмесячный срок должна провести проверки организаторов азартных игр на факт соблюдения ими санкционного законодательства Украины.

Напомним, автором петиции об ограничении работы онлайн-казино был военный 59-й бригады Павел Петриченко, который 15 апреля погиб в Донецкой области.

16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос онлайн-казино вынесут на заседание Совета национальной безопасности и обороны. По словам главы государства, активное распространение азартных игр в Интернете вредит интересам общества и позволяет манипулировать людьми.