Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино: що відомо

Згідно з документом, в Україні закриють доступ до гральних закладів та онлайн-казино військовослужбовцям на період дії воєнного стану. Крім того, будуть заблоковані нелегальні гральні платформи в інтернеті.

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У суботу, 20 квітня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України запровадила обмеження щодо азартних ігор в мережі Інтернет. Відповідне рішення ввів у дію президент України Володимир Зеленський. Указ опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з рішенням РНБО, документ передбачає:

обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема із використанням символіки ЗСУ;

заборону реєстрації кількох акаунтів однієї особи і визначення максимального часу гри на добу та на тиждень;

визначення лімітів гри на тиждень та ліміти витрат;

впровадження Державної системи онлайн-моніторингу;

блокування нелегальних вебсайтів азартних ігор;

введення обмеження для військових.

Активне поширення азартних ігор в інтернеті шкодить інтересам суспільства

Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ та керівництво інших військових формувань має невідкладно заборонити військовослужбовцям доступ до гральних закладів та/або участі в онлайн-казино на період дії воєнного стану.

Міністерство охорони здоров'я України у тримісячний строк має ухвалити клінічний протокол (стандарт) лікування вираженої ігрової залежності. А також провести відповідне навчання медичних працівників, аби ті своєчасно виявляли у пацієнтів ознаки вираженої ігрової залежності та надавали необхідну допомогу для профілактики й лікування цієї хвороби.

Служба безпеки України у двомісячний строк має провести перевірки організаторів азартних ігор на факт дотримання ними санкційного законодавства України.

Нагадаємо, автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино був військовий 59-ї бригади Павло Петриченко, який 15 квітня загинув на Донеччині.

16 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що питання онлайн-казино винесуть на засідання Ради національної безпеки і оборони. За словами глави держави, активне поширення азартних ігор в інтернеті шкодить інтересам суспільства і дає змогу маніпулювати людьми.