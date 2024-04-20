В Днепре завершили спасательную операцию: из-под завалов достали тело мужчины (фото)

Ночью спасатели деблокировали тело третьей жертвы. Всего в Днепропетровской области российские оккупанты накануне убили 8 человек, двое из них — дети.

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В результате ракетной атаки Вооруженных сил Российской Федерации на Днепр 19 апреля погибли три человека, еще 24 получили ранения. В городе завершены аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в субботу, 20 апреля, в ГСЧС и МВД.

Ночью спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из-под завалов многоэтажки.

"Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 — пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС", — говорится в сообщении МВД.

Всего в области из-за российских атак погибло 8 человек, из них — 2 ребенка. Еще 34 человека пострадали, среди них есть ребенок.

Аварийно-спасательные работы в Днепре завершены Аварийно-спасательные работы в Днепре завершены Аварийно-спасательные работы в Днепре завершены Аварийно-спасательные работы в Днепре завершены

Напомним, 19 апреля армия РФ атаковала ряд населенных пунктов в Днепропетровском районе: Враг направил ракеты на Днепр, Синельниково, Криворожский район и Павлоград. В Днепре оккупанты попали сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой Х-22 в пятиэтажку в близи железнодорожного вокзала. В Синельниково погибла семья из четырех человек.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить Украине дополнительные средства ПВО и привлечь Россию к ответственности. 20 апреля в Днепре объявлено днем траура по погибшим в результате ударов РФ по городу и области.