У Дніпрі завершили рятувальну операцію: з-під завалів дістали тіло чоловіка (фото)

Вночі рятувальники деблокували тіло третьої жертви. Загалом в Дніпропетровській області російські окупанти напередодні вбили 8 людей, двоє з них — діти.

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В результаті ракетної атаки Збройних сил Російської Федерації на Дніпро 19 квітня загинуло троє людей, ще 24 дістали поранення. У місті завершено аварійно-рятувальні роботи. Про це повідомили у суботу, 20 квітня, в ДСНС і МВС.

Вночі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів багатоповерхівки.

"Всього внаслідок російської атаки у місті загинуло 3 людини, 24 — постраждало. Підрозділами ДСНС врятовано 12 осіб. Ще 51 людина отримала допомогу від психологів ДСНС", — йдеться у повідомленні МВС.

Загалом в області через російські атаки загинуло 8 осіб, з них — 2 дитини. Ще 34 людини постраждало, серед них є дитина.

Аварійно-рятувальні роботи у Дніпрі завершено Аварійно-рятувальні роботи у Дніпрі завершено Аварійно-рятувальні роботи у Дніпрі завершено Аварійно-рятувальні роботи у Дніпрі завершено

Нагадаємо, 19 квітня армія РФ атакувала низку населених пунктів у Дніпропетровському районі: Ворог спрямував ракети на Дніпро, Синельникове, Криворізький район та Павлоград. У Дніпрі окупанти поцілили надзвуковою крилатою протикорабельною ракетою Х-22 у п'ятиповерхівку поблизу залізничного вокзалу. У Синельниковому загинула родина з чотирьох людей.

Президент України Володимир Зеленський закликав надати Україні додаткові засоби ППО та притягнути Росію до відповідальності. 20 квітня у Дніпрі оголошено днем трауру за загиблими внаслідок ударів РФ по місту та області.