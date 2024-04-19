Вижив лише 6-річний хлопчик: атака РФ на Дніпропетровщину вбила родину (фото)

Загинули мама хлопчика, бабуся, 8-річний брат та старша сестра 14 років.

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Внаслідок атаки російських військ 19 квітня по Синельниковому Дніпропетровської області загинула родина з чотирьох людей. Вдалося вижити лише наймолодшому хлопчику, якому шість років. Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, в Telegram.

Загинули його мама, бабуся, 8-річний брат та старша сестра 14 років. Батько дитини помер ще рік тому.

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Масований обстріл Дніпра: з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви (відео)

Хлопчик зараз перебуває в медзакладі. У нього опіки та струс, осколкові поранення щелепи. Медики стабілізували стан маленького пацієнта. Його життю вже нічого не загрожує.

У хлопчика залишилась рідня по батькові лінії. Рідна тітка хлопчика тепер буде оформлювати опікунство.

Фото: Микола Лукашук - голова ДОР/Telegram

"Немає слів, які могли б описати цей жах, злість і розпач", – заявив він.

Лукашук додав, що кожен російський воєнний злочинець, причетний до терору проти українців, понесе справедливе покарання.

Обстріл Дніпра та області 19 квітня

Війська РФ 19 квітня атакували Україну. Окупанти випустили по країні 22 ракети різних типів та 14 дронів. Сили ППО українських підрозділів збили усі безпілотники та 15 ракет.

У Дніпрі та області російська атака завдала значних руйнувань. У місті зайнялася пʼятиповерхівка, будівля зазнала часткових руйнувань. Два інфраструктурні обʼєкти також було пошкоджено. Ввечері 19 квітня з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще однієї жертви. У ДСНС повідомили, що загалом загинули семеро осіб, серед яких — дві дитини. Ще 34 людини отримали травми. Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривають.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, як на Заході відреагували на ракетний удар РФ по Дніпру. Маргус Тсахкна, міністр закордонних справ, заявив, що цій трагедії можна було б запобігти, якби Україні вчасно надали комплекси ППО для захисту, а в ООН звернули увагу на те, що російська ракетна атака відбулася лише за два дні після нищівних ударів по Чернігову.