Масований обстріл Дніпра: з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви (відео)

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, оскільки під завалами може перебувати ще одна людина. Жертвами ракетних ударів по Дніпру та області стали семеро громадян.

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Рятувальники в Дніпрі деблокували тіло ще однієї загиблої внаслідок удару військ Росії по обласному центру. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.

Загалом загинули семеро осіб, серед яких — дві дитини. Ще 34 людини постраждали. Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривають.

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Ще одну людину й надалі шукають. За уточненою інформацією, як заявив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, загалом по області – семеро загиблих. Ще 35 людей постраждали.

Обстріл Дніпра 19 квітня

Війська РФ 19 квітня здійснили по Україні масований обстріл. Окупанти випустили по Україні 22 ракети різних типів та 14 дронів. Сили ППО українських підрозділів збили всі "шахеди" та 15 ракет.

Російська атака завдала значних руйнувань у Дніпрі та області. У місті зайнялася пʼятиповерхівка, будівля зазнала часткових руйнувань. Також пошкоджено два інфраструктурні обʼєкти. Примітно, що один з ударів був біля залізничного вокзалу і поруч перебували люди. На місце оперативно прибули рятувальники, які почали справлятися з ліквідацією наслідків.

Голова ОВА Сергій Лисак розповів, що в Павлограді було пошкоджено одне з підприємств, тоді як у Синельниковому є загиблі та поранені, зокрема діти. Одна людина у важкому стані. Внаслідок атаки було частково зруйновано чотири приватні будинки, ще вісім пошкоджено.

Нагадаємо, 19 квітня у ВМС назвали кількість ворожих підводних човнів у акваторії Чорного моря. На озброєнні російського ВМФ залишаються три човни. Це носії крилатих "Калібрів", кожен з яких можуть спорядити до 4 ракет.