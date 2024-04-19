Росіяни "кошмарили" всю Україну, вибухи чули в Дніпрі та Одесі: перші подробиці

Телеграм-канали повідомляли про злети трьох ТУ-22М3, які є носіями ракет Х-22. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що Дніпро перебуває під ракетним обстрілом. Одна жінка загинула.

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Близько 5-ї ранку у ніч на 19 квітня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Вибухи було чутно в Одесі. У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Повітряні сили ЗС України повідомляли про шахеди та групи крилатих ракет, які летіли над різними областями України. Фокус зібрав перші подробиці атаки.

Червоніти карта повітряних тривог почала о 1:21, коли з Чорного моря у напрямку Одеси полетіли Шахеди. Спочатку небезпеку оголосили переважно у східних областях України. Проте о 4:44 Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу крилатих ракет, які летіли у напрямку Черкас, Кременчука, Миргорода та Одеси.

Карта повітряних тривог станом на 4:44, 19 квітня Фото: Скриншот

Крім того, моніторингові телеграм-канали повідомили про ракети, які летять через Миколаївщину та Кіровоградську область в сторону Черкас. Ще одна ракета летіла на Харківщині, курсом на Полтавщину. В той самий час "шахеди" помітили на Харківщині, вони рухались на південь.

О 4:57 кореспондент Фокусу почув звуки повітряної тривоги у Львівській області. За хвилину після цього на карті повітряних тривог вся територія Україна була виділена червоним кольором.

Карта повітряних тривог станом на 4:58, 19 квітня Фото: Скриншот

О 5:11 Суспільне повідомило про перші вибухи у Дніпрі та Одесі.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що Дніпро перебуває під ракетним обстрілом.

"Дніпро під ракетним обстрілом. Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги", — написав Лисак о 5:21.

Крім того, моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив про злети один за одним трьох літаків ТУ-22М3, які є носіями ракет Х-22. Усі вони злітали з аеродрому Моздока, який розташований у Північній Осетії.

О 5:39 моніторинговий телеграм-канал повідомив про зліт МіГ-31К. О 6:09 надійшло повідомлення про приземлення літака та аеродромі в Саваслейке, Нижньогородської області РФ.

0 6:21 Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі горить п'ятиповерховий будинок.

"У Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. На зараз, попередньо, шестеро постраждалих", — написав Лисак.

Він також уточнив, що на Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт, а також є руйнування на Синельниківщині. За словами голови Дніпропетровської ОВА внаслідок нічного обстрілу загинула жінка.

Нагадаємо, надвечір 18 квітня російські окупаційні війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. В результаті ворожого обстрілу загорівся приватний будинок.

17 квітня під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали вибухи. Згодом місцева влада підтвердила факт удару окупантів по місту трьома ракетами "Іскандер". "Приліт" був по центральному району міста. Через обстріл пошкоджень зазнала міська лікарня. Загинуло щонайменше 17 осіб, двоє з них померли в лікарні. Ще 61 людина — постраждала, зокрема троє дітей.