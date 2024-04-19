Росіяни вдарили по Нікополю: влучили у приватний будинок (фото)

До ліквідації пожежі було залучено 12 рятувальників та 2 одиниці техніки. Постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

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Надвечір 18 квітня російські окупаційні війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. В результаті ворожого обстрілу загорівся приватний будинок. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Російські окупаційні війська, вчергове, атакували Нікополь. В результаті ворожого удару виникло займання на території приватного домоволодіння", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС уточнили, що окупанти влучили у житловий будинок площею 60 кв. м, проте надзвичайники ліквідували займання.

Постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

Рятувальники гасять пожежу після російського обстрілу Нікополя Фото: ДСНС

Крім того, близько опівночі Повітряні сили України повідомляли про запуск шахедів в сторону Дніпропетровської області. В регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу.

Місцеві телеграм-канали Павлограда повідомляли про те, що місцеві мешканці чують звук пролітаючих над містом шахедів. Також повідомлялось про роботу сил ППО.

Нагадаємо, 17 квітня під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали вибухи. Згодом місцева влада підтвердила факт удару окупантів по місту трьома ракетами "Іскандер". "Приліт" був по центральному району міста. Через обстріл пошкоджень зазнала міська лікарня. Загинуло щонайменше 17 осіб, двоє з них померли в лікарні. Ще 61 людина — постраждала, зокрема троє дітей.

Після удару по Чернігову міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус зв'язалися з партнерами з НАТО і Європейського Союзу, а також третіх країн з ініціативою-закликом якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України.