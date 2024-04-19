Россияне ударили по Никополю: попали в частный дом (фото)

К ликвидации пожара было привлечено 12 спасателей и 2 единицы техники. Пострадавших в результате вражеского обстрела нет.

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К вечеру 18 апреля российские оккупационные войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела загорелся частный дом. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Российские оккупационные войска, в очередной раз, атаковали Никополь. В результате вражеского удара возникло возгорание на территории частного домовладения", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что оккупанты попали в жилой дом площадью 60 кв. м, однако чрезвычайники ликвидировали возгорание.

Пострадавших в результате вражеского обстрела нет.

Спасатели тушат пожар после российского обстрела Никополя Фото: ГСЧС

Кроме того, около полуночи Воздушные силы Украины сообщали о запуске шахедов в сторону Днепропетровской области. В регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Местные телеграмм-каналы Павлограда сообщали о том, что местные жители слышат звук пролетающих над городом шахедов. Также сообщалось о работе сил ПВО.

Напомним, 17 апреля во время воздушной тревоги в Чернигове прогремели взрывы. Впоследствии местные власти подтвердили факт удара оккупантов по городу тремя ракетами "Искандер". "Прилет" был по центральному району города. Из-за обстрела повреждения получила городская больница. Погибло по меньшей мере 17 человек, двое из них скончались в больнице. Еще 61 человек — пострадал, в том числе трое детей.

После удара по Чернигову министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус связались с партнерами из НАТО и Европейского Союза, а также третьих стран с инициативой-призывом как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины.