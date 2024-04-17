Германия призвала партнеров найти системы ПВО для немедленной передачи Украине

После удара по Чернигову федеральное правительство решило запустить инициативу по неотложному усилению противовоздушной обороны Украины.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус связались с партнерами по НАТО и Европейскому Союзу, а также третьих стран с инициативой-призывом как можно быстрее усилить противовоздушную оборону Украины после страшного российского ракетного удара. Об этом пишет издание Tagesschau.

Инициатива "Немедленные действия по противовоздушной обороне" направлена ​​на то, чтобы как можно быстрее предоставить Киеву еще большую поддержку в области противовоздушной обороны.

"Нам необходимо еще раз серьезно взглянуть на то, есть ли другие доступные системы, которые могут быть быстро предоставлены Украине", — цитирует издание представителя МИД ФРГ, подчеркнувшего, что теперь уже необходимы "немедленные поставки".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина имела достаточно ПВО, того, что произошло в Чернигове 17 апреля, попросту не случилось бы.

Точно таким же образом отреагировали и в Министерстве иностранных дел Эстонии, отметив, что Россия не смогла бы устроить смертельный ракетный удар по Чернигову 17 апреля, если бы Украина получила необходимые средства противовоздушной обороны для защиты своего неба.

Также Фокус сообщал, что Германия инициирует поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot по всему миру.