Этого не было бы, если бы Украина имела достаточно ПВО: Зеленский отреагировал на обстрел Чернигова

По словам президента, Украине хватает решимости для борьбы против российской агрессии, однако для этого также важна решимость партнеров.

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Удара российских оккупантов по Чернигову, жертвами которого по состоянию на сейчас стали уже 11 человек, могло бы не быть, если бы у Украины было достаточно средств противовоздушной обороны. Об этом, комментируя очередное военное преступление ВС РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства также добавил, что более 20 человек пострадали из-за обстрела россиянами Чернигова. В то же время не исключено, что в дальнейшем количество жертв возрастет, поскольку спасатели еще продолжают операцию.

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"Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", — подчеркнул президент. В то же время он добавил, что Украине хватает решимости для борьбы против российской агрессии, но нужна достаточная решимость партнеров.

"Террористы способны ломать жизни только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решительность имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая ее будет отражать", — убежден Зеленский.

17 апреля во время воздушной тревоги в Чернигове прогремели взрывы. Впоследствии местные власти подтвердили факт удара оккупантов по городу тремя ракетами"Искандер". "Прилет" был по центральному району города. Под атаку попал социальный объект. Как известно, из-за обстрела повреждения получила городская больница.

Также 17 апреля исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако заверил, что на месте инцидента работают все соответствующие службы. В пострадавших домах прекратили электро- и газоснабжение.