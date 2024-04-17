Цього не було б, якби Україна мала достатньо ППО: Зеленский відреагував на обстріл Чернігова

За словами президента, Україні вистачає рішучості для боротьби проти російської агресії, однак для цього також важлива рішучість партнерів.

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Удару російських окупантів по Чернігову, жертвами якого станом на зараз стали вже 11 осіб, могло б не бути, якби в України було достатньо засобів протиповітряної оборони. Про це, коментуючи черговий воєнний злочин ЗС РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави також додав, що понад 20 осіб постраждали через обстріл росіянами Чернігова. Водночас не виключено, що надалі кількість жертв зросте, оскільки рятувальники ще продовжують операцію.

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"Цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", — наголосив президент. Водночас він додав, що Україні вистачає рішучості для боротьби проти російської агресії, але потрібна достатня рішучість партнерів.

"Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", — переконаний Зеленський.

17 квітня під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали вибухи. Згодом місцева влада підтвердила факт удару окупантів по місту трьома ракетами "Іскандер". "Приліт" був по центральному району міста. Під атаку потрапив соціальний об'єкт. Як відомо, через обстріл пошкоджень зазнала міська лікарня.

Також 17 квітня виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако запевнив, що на місті інциденту працюють всі відповідні служби. У постраждалих будинках припинили електро- та газопостачання.