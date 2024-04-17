Смертей в Чернигове не было бы, если бы Украина получила ПВО для защиты неба, — МИД Эстонии

Новый день в очередной раз приходится начинать с новостей о ракетных ударах россиян и погибших украинцах, констатировали во внешнеполитическом ведомстве Эстонии.

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Россия не смогла бы устроить смертельный ракетный удар по Чернигову 17 апреля, если бы Украина получила необходимые средства противовоздушной обороны для защиты своего неба. Это подчеркнули в Министерстве иностранных дел Эстонии.

В ведомстве сообщили, что снова начинают день с новостей о ракетных ударах, разрушениях и убитых мирных жителях Украины.

"Этого не произошло бы, если бы украинцам дали все, что они просят, чтобы защитить свое небо и отразить непрекращающуюся агрессию России", — говорится в заявлении МИД Эстонии.

Ранее Фокус писал, что Украине, как подчеркнул президент Владимир Зеленский, хватает решимости для борьбы против российской агрессии, однако для этого также важна решимость партнеров.

Напомним, что местные власти подтвердили факт удара тремя ракетами "Искандер" по центральному району города. Из-за обстрела повреждения получила городская больница.

Исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако заверил, что на месте инцидента работают все соответствующие службы. В пострадавших от взрывов домах прекратили электро- и газоснабжение.

Также в результате ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации взрывной волной был поврежден центральный корпус Национального университета "Черниговская политехника".