Смертей у Чернігові не було б, якби Україна отримала ППО для захисту неба, — МЗС Естонії

Новий день вкотре доводиться починати із новин про ракетні удари росіян та загиблих українців, констатували у зовнішньополітичному відомстві Естонії.

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Росія не змогла б влаштувати смертельний ракетний удар по Чернігову 17 квітня, якби Україна отримала необхідні засоби протиповітряної оборони для захисту свого неба. На цьому наголосили у Міністерстві закордонних справ Естонії.

В установі повідомили, що знову починають день із новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів України.

"Цього не сталося би, якби українцям дали все, що вони просять, щоб захистити своє небо та відбити безперервну агресію Росії", – йдеться у заяві МЗС Естонії.

Раніше Фокус писав, що Україні, як наголосив президент Володимир Зеленський, вистачає рішучості для боротьби проти російської агресії, однак для цього також важлива рішучість партнерів.

Нагадаємо, що місцева влада підтвердила факт удару трьома ракетами "Іскандер" по центральному району міста. Через обстріл пошкоджень зазнала міська лікарня.

Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако запевнив, що на місті інциденту працюють всі відповідні служби. У постраждалих від вибухів будинках припинили електро- та газопостачання.

Також внаслідок ракетного удару Збройних сил Російської Федерації вибуховою хвилею було пошкоджено центральний корпус Національного університету "Чернігівська політехніка".