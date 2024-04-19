Массированный обстрел Днепра: из-под завалов достали тело еще одной жертвы (видео)

Поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку под завалами может находиться еще один человек. Жертвами ракетных ударов по Днепру и области стали семь граждан.

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Спасатели в Днепре деблокировали тело еще одной погибшей в результате удара войск России по областному центру. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Всего погибли семь человек, среди которых — два ребенка. Еще 34 человека пострадали. Аварийно-спасательные работы на месте атаки продолжаются.

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Еще одного человека и в дальнейшем ищут. По уточненной информации, как заявил руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, всего по области — семь погибших. Еще 35 человек пострадали.

Обстрел Днепра 19 апреля

Войска РФ 19 апреля осуществили по Украине массированный обстрел. Оккупанты выпустили по Украине 22 ракеты различных типов и 14 дронов. Силы ПВО украинских подразделений сбили все "шахеды" и 15 ракет.

Российская атака нанесла значительные разрушения в Днепре и области. В городе загорелась пятиэтажка, здание подверглось частичным разрушениям. Также повреждены два инфраструктурных объекта. Примечательно, что один из ударов был возле железнодорожного вокзала и рядом находились люди. На место оперативно прибыли спасатели, которые начали справляться с ликвидацией последствий.

Председатель ОВА Сергей Лысак рассказал, что в Павлограде было повреждено одно из предприятий, тогда как в Синельниково есть погибшие и раненые, в том числе дети. Один человек в тяжелом состоянии. В результате атаки были частично разрушены четыре частных дома, еще восемь повреждены.

Напомним, 19 апреля в ВМС назвали количество вражеских подводных лодок в акватории Черного моря. На вооружении российского ВМФ остаются три лодки. Это носители крылатых "Калибров", каждый из которых могут снарядить до 4 ракет.