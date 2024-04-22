Как 61 млрд долларов остановит военную машину РФ: сеть логистики выстроят за несколько дней, — СМИ

По оценкам "Института изучения войны", Украина сможет остановить российское наступление, если оружие прибудет вовремя. Но сейчас ВСУ могут сталкиваться с неудачами.

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Уже через несколько дней новые вооружения будут поставлены в Украину. По словам экспертов, помощь может подоспеть как раз вовремя, чтобы остановить новое российское наступление. Об этом сообщает The Sun.

Официальные лица США полагают, что оружие может прибыть в Украину в течение нескольких дней или недель. В то же время аналитики утверждают, что это может произойти достаточно быстро, чтобы сдержать наступление ВС РФ.

Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, США хотят ускорить оказание помощи в сфере безопасности в нужных объемах.

Если это станет возможным, будет создана надежная логистическая сеть для перемещения вооружений в течение нескольких дней.

Председатель комитета Сената США по разведке сенатор Марк Уорнер заявил, что ракеты большой дальности могут быть доставлены в Украину "к концу недели".

По оценкам ISW, Украина сможет остановить российское наступление, если оружие прибудет вовремя. Но сейчас ВСУ могут сталкиваться с неудачами.

Карта боев в Украине

Сообщается, что у США были запасы, рассчитанные на несколько месяцев, но их не могли перевезти, поскольку все ранее выделенные Конгрессом 44 млрд долларов потратили на оружие, техническое обслуживание, обучение и запасные части.

Степан Степаненко, директор по исследованиям аналитического центра "Форум международных отношений", утверждает, что в первую очередь Украина отчаянно нуждается в артиллерии.

Когда оружие прибудет в Украину, оно будет отправлено в первую очередь, чтобы заполнить возникшие пробелы, считает эксперт.

Дальнобойные ракеты

Несмотря на разговоры вокруг ракет большой дальности, с помощью которых Украина могла бы поражать цели в оккупированном Крыму или РФ, Степаненко считает, что они не окажут значительного влияния на поле боя.

По его словам, важно то, что непосредственно применяется на передовой: артиллерия и то, что бойцы держат в руках — гранатометы и гранаты.

Вместе с тем он также считает, что недостаток вооружений не позволит Украине проводить контрнаступление.

"Им в первую очередь необходимо обезопасить линии обороны до наступления. И если Запад действительно хочет, чтобы Украина преуспела, если мы хотим отбросить РФ из Украины, тогда нужна последовательность в поставках Украине, а не спорадические скачки, которые сейчас наблюдаем. Каждый день гибнут мирные жители", — объяснил он.

Напомним, что Украина поразила российский корабль "путешественник во времени". 111-летнее судно — ветеран трех войн и трех флотов.

Также сообщалось, что FPV-дрон 72-й бригады уничтожил российского наземного робота.