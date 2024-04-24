"У врага началась агония": в ВСУ отрицают продвижение оккупантов в Очеретино

У российских оккупантов на этом участке фронта нет сил для широкомасштабного наступления, а заявления о захвате села не соответствуют реальности, говорит офицер ВСУ.

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В районе села Очеретино Донецкой области продолжаются бои, а ситуация в населенном пункте находится под контролем ВСУ. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, у российских оккупантов на этом участке фронта нет сил для широкомасштабного наступления.

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"Российская пропаганда всегда кричит наперед. Кто-то где-то ступит ногой, случайно забежит, и уже кричат, что они захватили. В районе Очеретино продолжаются бои, ситуация под контролем ВСУ. Оккупантов на этом направлении ждут "приятные" для них новости", — подчеркнул Цехоцкий.

Он добавил, что ВС РФ здесь активно применяют артиллерию, авиацию и дроны.

"У врага началась агония, особенно в последние дни. Они внимательно следят за тем, что происходит в мире, и понимают, что их ждет", — добавил Цехоцкий.

Напомним, что 24 апреля аналитики DeepState в Telegram сообщили, что на Донецком направлении противник закрепляется в Очеретино и Новобахмутовке.

22 апреля в DeepState сообщили, что ВС РФ воспользовались "пересменкой" Сил обороны, и все оккупанты, которые концентрировались последние дни на окраинах, разбрелись и начали прятаться уже в южной части поселка и в многоэтажной застройке.