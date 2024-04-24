"У ворога почалася агонія": у ЗСУ заперечують просування окупантів в Очеретиному

У російських окупантів на цій ділянці фронту немає сил для широкомасштабного наступу, а заяви про захоплення села не відповідають реальності, говорить офіцер ЗСУ.

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В районі села Очеретине на Донеччині тривають бої, а ситуація в населеному пункті перебуває під контролем ЗСУ. Про це в коментарі "Еспресо" сказав офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, у російських окупантів на цій ділянці фронту немає сил для широкомасштабного наступу.

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"Російська пропаганда завжди кричить наперед. Хтось десь ступить ногою, випадково забіжіть, і вже кричать, що вони захопили. В районі Очеретиного тривають бої, ситуація під контролем ЗСУ. Окупантів на цьому напрямку чекають "приємні" для них новини", — наголосив Цехоцький.

Він додав, що ЗС РФ тут активно застосовують артилерію, авіацію та дрони.

"У ворога почалася агонія, особливо останніми днями. Вони уважно стежать за тим, що відбувається у світі, і розуміють, що на них чекає", — додав Цехоцький.

Нагадаємо, що 24 квітня аналітики DeepState у Telegram повідомили, що на Донецькому напрямку противник закріплюється в Очеретиному та Новобахмутівці.

22 квітня в DeepState повідомили, що ЗС РФ скористалися "перезмінкою" Сил оборони, і всі окупанти, які концентрувалися останні дні на околицях, розбрелися і почали ховатися вже в південній частині селища та у багатоповерховій забудові.