ЗСУ відбили позиції біля Бахмута, а ЗС РФ закріплюються в Очеретиному: як змінився фронт (карта)

На Донецькому відрізку сили не рівні, окупанти переважають ЗСУ в зброї та особовому складу. Ситуація навколо прориву біля Очеретиного показала певні проблеми, розповіли аналітики.

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Українські військові відновили контроль над певними позиціями на Бахмутському напрямку, тоді як на Донецькому відрізку росіяни закріплюються в Очеретиному та Новобахмутівці. Детальніше про ситуацію на фронті розповіли аналітики DeepState у Telegram.

На Бахмутському напрямку Донецької області бійці 92-ї ОШБр відновили контроль над деякими позиціями південніше Іванівського. Аналітики зауважили, що окупанти атакували піхотою, тоді як суттєвих змін не зафіксовано. Також ворог стягує резерви у вигляді особового складу й техніки для тимчасового місця дислокації в Бахмуті.

Бахмутський напрямок

На Донецькому відрізку противник закріплюється в Очеретиному та Новобахмутівці.

"Донецький відрізок — ящик Пандори відкрито. Кацапи продовжують закріплятися в Очеретиному та Новобахмутівці. Спробу наступу в бік Прогресу було зупинено вдалою контратакою 100-ї ОМБр", — йдеться у повідомленні.

У DeepState розповіли, що окупанти тиснуть у Новокалиновому, там ворог став по трасі, також у Бердичах та Семенівці, де ЗСУ показують "маневрену війну", реагуючи на рух штурмових груп ЗС РФ. Проте сили не рівні, ворог переважає українських бійців у піхоті та зброї. Бої тривали біля Уманського, Первомайського й у Георгіївці.

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Аналітики зауважили, що ситуація навколо прориву біля Очеретиного Донецької області показала низку проблем. Йдеться про некомпетентність деяких речників, які заявами підривають довіру до військово-політичного керівництва, які виглядають неправдивими на тлі візуальної присутності окупантів у центрі селища. Крім цього, проблемою є ігнорування низки "хронічних" проблем у деяких лінійних зʼєднаннях ЗСУ, які ставлять на відповідальні ділянки фронту.

Донецький відрізок

На Запорізькому відрізку бої тривали в Роботиному й на східних околицях села, змін не зафіксовано.

Запорізький відрізок

На Старобільському відрізку відбулися зіткнення східніше Тернів.

Без змін на Таврійському, Біломосковському, Сіверському та Бєлгородському відрізках.

Нагадаємо, 24 квітня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися біля деяких населених пунктів Донецької області. Йдеться про Очеретине, Новобахмутівку, Новокалинове, Бердичі, Семенівку.

23 квітня у ЗМІ розповіли, що на півдні України окупанти змінюють оборонну стратегію, аби протистояти новій модифікації "безшумних" українських дронів. Зокрема, українцям вдалося збільшити дальність та скритність БПЛА типу "Баба-яга".