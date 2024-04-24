Использование Украиной американского оружия сыграет решающую роль на фронте, — WP

Американский обозреватель считает, что "выживание независимой Украины сегодня имеет более определенный вид, чем на прошлой неделе".

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Решение США о выделении Украине новой военной помощи в размере более 60 миллиардов долларов стало психологическим прорывом для Киева и неудачей для Москвы. Однако те или иные финальные изменения на фронте будут зависеть от того, каким образом украинская сторона будет использовать американское оружие — особенно от способности поставить под угрозу позиции РФ в оккупированном Крыму. Об этом в своей статье пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

В частности отмечается, что российская логистика в ближайшее время ухудшится благодаря перспективе поставки ВСУ новых ракет средней дальности ATACMS-300. Благодаря этому высокоточному оружию Украина сможет наносить удары вглубь оккупированных территорий в Крыму, на Донбассе и в прибрежных районах, атакуя аэродромы, склады снабжения, районы расположения и центры управления.

Один из высокопоставленных чиновников из администрации Джо Байдена убежден, что поставки этих ракет в ближайшее время приведут к ухудшению российской логистики в Украине. Кроме того, в Вашингтоне считают, что это может стать залогом мира через переговоры.

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ВС РФ потеряли импульс — российские аналитики

По мнению российских аналитиков, армия Путина потеряла импульс. Новая помощь США способна "определенным образом увеличить оборонный потенциал Украины и наступательный", убежден исследователь мозгового центра, связанного с Российской академией наук, Дмитрий Стефанович. Он считает, что на "символическом" уровне помощь США "существенно поднимет моральный дух украинских вооруженных сил".

Еще один российский эксперт по военным вопросам Василий Кашин предупреждает о новом военном давлении на Россию: "У Украины будет новое высокоточное оружие, которое будет применяться против наших войск и нашей территории", — убежден он.

Украина не потерпела краха несмотря на все трудности

Российские аналитики утверждают, что даже все существенные проблемы в последнее время не привели к краху Украины.

"На фронте на самом деле не наблюдалось больших провалов, нет покидания больших и даже малых городов. Украинские военнослужащие массово не сдаются в плен и т.д.", — говорится в комментарии российского издания RTVI. Там добавили, что Украина имеет "впечатляющее количество" войск в резерве.

24 апреля стало известно, каким образом Соединенные Штаты будут распределять военную помощь Украине. Так, в первую очередь будут обеспечиваться потребности ВСУ на фронте.

Также 21 апреля Фокус писал, что в Германии выразили опасения, что одобренный США пакет помощи Киеву может стать последним.